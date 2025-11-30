Скончалась тренер волейбольной команды «Уралочка» Галина Карполь

30 ноября ушла из жизни тренер волейбольной команды «Уралочка», мастер спорта СССР, заслуженный тренер Галина Карполь. Ей было 84 года. Об этом сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.
Галина Карполь была неотъемлемой частью команды, сообщают представители клуба. 12 лет своей жизни она отдала клубу как игрок, затем 12 лет как тренер. Завершив карьеру игрока, она перешла на тренерскую работу в состав дубля «Уралочки». Галина Карполь помогала готовить молодых спортсменов для основной команды.
— Галина Михайловна была не только выдающимся тренером, но и верным другом, опорой и поддержкой для многих из нас. Ее профессионализм, преданность волейболу и внимание к деталям вдохновляли поколения волейболистов, — сообщили в волейбольном клубе.
При участии Галины Карполь «Уралочка» девять раз становилась чемпионом СССР, четырехкратным обладателем Кубка СССР, трижды обладателем Кубка европейских чемпионов и обладателем Кубка обладателей кубков.