Самарская область направит 300 тысяч саженцев сосны для восстановления лесов Донбасса

Лесники Самарской области выразили готовность помочь в восстановлении лесного хозяйства Донецкой и Луганской Народных Республик. Поддержка будет включать передачу оборудования, саженцев и организацию профессионального взаимодействия.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов заявил, что регион готов помочь с приобретением полевых контроллеров, шанцевого инструмента, ранцевых огнетушителей и фотоловушек. Также решается вопрос о передаче порядка 300 тысяч саженцев сосны. Особое внимание будет уделено организации питомнического лесного хозяйства и проведению совместных мероприятий для юных лесоводов.
На III Всероссийской «Докучаевской конференции» глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что восстановление лесов четырех исторических регионов России может занять от 3 до 5 лет. Самарская область уже имеет опыт помощи Донбассу — весной 2025 года было направлено более 100 тысяч саженцев для лесовосстановительных работ в Снежнянском лесничестве.