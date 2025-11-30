Ричмонд
Самарская область направит 300 тысяч саженцев сосны для восстановления лесов Донбасса

Лесники Самарской области помогут в восстановлении лесного хозяйства ДНР.

Источник: Минприроды Самарской области

Лесники Самарской области выразили готовность помочь в восстановлении лесного хозяйства Донецкой и Луганской Народных Республик. Поддержка будет включать передачу оборудования, саженцев и организацию профессионального взаимодействия.

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов заявил, что регион готов помочь с приобретением полевых контроллеров, шанцевого инструмента, ранцевых огнетушителей и фотоловушек. Также решается вопрос о передаче порядка 300 тысяч саженцев сосны. Особое внимание будет уделено организации питомнического лесного хозяйства и проведению совместных мероприятий для юных лесоводов.

На III Всероссийской «Докучаевской конференции» глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что восстановление лесов четырех исторических регионов России может занять от 3 до 5 лет. Самарская область уже имеет опыт помощи Донбассу — весной 2025 года было направлено более 100 тысяч саженцев для лесовосстановительных работ в Снежнянском лесничестве.