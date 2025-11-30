Самарская область направит 300 тысяч саженцев сосны для восстановления лесов Донбасса

На III Всероссийской «Докучаевской конференции» глава Рослесхоза Иван Советников отметил, что восстановление лесов четырех исторических регионов России может занять от 3 до 5 лет. Самарская область уже имеет опыт помощи Донбассу — весной 2025 года было направлено более 100 тысяч саженцев для лесовосстановительных работ в Снежнянском лесничестве.