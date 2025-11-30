В Самарской области подключили освещение на трассе «Новокуйбышевск — Речников»

Работы вели в ноябре. Ранее освещение уже было запущено на отрезке до моста через реку Татьянка. Комплексное обновление дороги проводилось в 2024 году — тогда выполнили капитальный ремонт, смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и остановочные пункты, установили новые барьерные и перильные ограждения.