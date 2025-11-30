Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области подключили освещение на трассе «Новокуйбышевск — Речников»

Трасса «Новокуйбышевск — Речников» теперь полностью освещена.

Источник: Минтранс Самарской области

На региональной дороге «Новокуйбышевск — Речников» полностью восстановлено уличное освещение. Об этом сообщили в Минтрансе. На этой неделе подключили к электросетям последний участок протяженностью 6,1 км — от улицы Воробьевской до поста ДПС на улице Гранной.

Работы вели в ноябре. Ранее освещение уже было запущено на отрезке до моста через реку Татьянка. Комплексное обновление дороги проводилось в 2024 году — тогда выполнили капитальный ремонт, смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и остановочные пункты, установили новые барьерные и перильные ограждения.

Запуск освещения был отложен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей. Как пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов, вопрос удалось решить за счет согласования с энергетиками о выделении дополнительных мощностей. Освещение трассы особенно важно для безопасности автомобилистов и пешеходов в темное время суток.

В ближайшее время будут к сетям подключат еще два светофора на пересечении с улицами Победы и Мира.