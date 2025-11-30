В Самарской области подключили освещение на трассе «Новокуйбышевск — Речников»

На региональной дороге «Новокуйбышевск — Речников» полностью восстановлено уличное освещение. Об этом сообщили в Минтрансе. На этой неделе подключили к электросетям последний участок протяженностью 6,1 км — от улицы Воробьевской до поста ДПС на улице Гранной.
Работы вели в ноябре. Ранее освещение уже было запущено на отрезке до моста через реку Татьянка. Комплексное обновление дороги проводилось в 2024 году — тогда выполнили капитальный ремонт, смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и остановочные пункты, установили новые барьерные и перильные ограждения.
Запуск освещения был отложен из-за отсутствия необходимых электрических мощностей. Как пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов, вопрос удалось решить за счет согласования с энергетиками о выделении дополнительных мощностей. Освещение трассы особенно важно для безопасности автомобилистов и пешеходов в темное время суток.
В ближайшее время будут к сетям подключат еще два светофора на пересечении с улицами Победы и Мира.