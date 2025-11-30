«Минскводоканал» рассказал, кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды

Начальник цеха по ремонту приборов учета воды «Минскводоканала» Николай Каминский рассказал агентству «Минск-Новости», кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды.
Частая причина — невозможность получить доступ к прибору учета. Также важно, чтобы он был установлен по правилам. А во время ремонта порой счетчик строители (как частники, так и бригады, проводящие капитальные ремонты) прячут так, что даже показания снять становится проблемой, а тем более заменить его.
После капремонта наше предприятие принимает счетчики на учет. И наши же работники зачастую сообщают гражданам, что доступ к прибору затруднен, в перспективе может быть отказ в его замене. Тогда нужно искать тех, кто выполнял работы, и решать возникшую проблему. У капремонта есть гарантийный срок, можно успеть. При обычном ремонте приборы учета иногда устанавливают под раковиной, мы не возражаем. Но делать это надо так, чтобы к ним оставался доступ.
Он напомнил, что квартира и приборы учета в ней являются собственностью ее владельца, и его обязанность принимать работу и учитывать указанные обстоятельства.
Специалист также добавил, что приборы учета должны быть опломбированы. Если пломбировочная проволока стала негодной от повышенной влажности, нужно вызвать контролера «Минскводоканала». Важно, что при таком алгоритме, перерасчет за воду у потребителя возьмут лишь за последний расчетный период. А вот если неопломбированный прибор обнаружит контролер, счет по нормативу выставят за период до года.