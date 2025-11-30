«Минскводоканал» рассказал, кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды

После капремонта наше предприятие принимает счетчики на учет. И наши же работники зачастую сообщают гражданам, что доступ к прибору затруднен, в перспективе может быть отказ в его замене. Тогда нужно искать тех, кто выполнял работы, и решать возникшую проблему. У капремонта есть гарантийный срок, можно успеть. При обычном ремонте приборы учета иногда устанавливают под раковиной, мы не возражаем. Но делать это надо так, чтобы к ним оставался доступ.