В госавтоинспекции Уфы сообщили итоги массовых рейдов

Водителей проверяли на состояние опьянения.

Источник: Башинформ

Традиционно, в прошедшие пятницу и субботу сотрудники Госавтоинспекции Уфы проверили водителей. Рейды были направлены на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

По данным ГАИ города, в рамках данных мероприятий было проверено более 190 автомобилей, 10 из них находились за рулём в состоянии опьянения.

Всего было составлено более 60 административных материалов за нарушение правил дорог.

Ранее в В Уфе инспекторы останавливали женщин за рулем и поздравляли с Днем матери.