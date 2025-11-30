В госавтоинспекции Уфы сообщили итоги массовых рейдов

Традиционно, в прошедшие пятницу и субботу сотрудники Госавтоинспекции Уфы проверили водителей. Рейды были направлены на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
По данным ГАИ города, в рамках данных мероприятий было проверено более 190 автомобилей, 10 из них находились за рулём в состоянии опьянения.
Всего было составлено более 60 административных материалов за нарушение правил дорог.
