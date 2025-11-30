Ричмонд
Три юных жителя Санкт-Петербурга стали лауреатами «Большой перемены»

Они учатся в школах Центрального района города.

Учащиеся школ Центрального района Санкт-Петербурга стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена», проведение которого соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Церемония награждения прошла в международном детском центре «Артек». Трое школьников были признаны лауреатами II степени. Среди них ученица школы № 222 «Петришуле» Глафира Майер, ученик школы № 206 Роман Козлов и ученица школы № 185 Александра Торчкова. Все лауреаты получили денежные премии, которые смогут направить на свое образование и развитие.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.