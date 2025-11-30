В Ленобласти разрабатывают план экономического развития до 2042 года

Жители, бизнес и общественные организации могут ознакомиться с проектом документа и оставить свои предложения до 8 декабря на специализированных онлайн-площадках. Документ закладывает основные векторы развития региона. Согласно прогнозу, к 2042 году объем валового регионального продукта (ВРП) вырастет в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2025 года. Среднегодовой рост реальной заработной платы составит 3,3%, а номинальная зарплата достигнет 318,3 тысячи рублей в месяц. Также план предусматривает устойчивый прирост в ключевых отраслях: промышленное производство будет увеличиваться в среднем на 3,6% в год, а оборот розничной торговли — до 4%.