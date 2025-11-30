В Ленобласти разрабатывают план экономического развития до 2042 года

Общественное обсуждение прогноза социально-экономического развития Ленинградской области до 2042 года стартовало в регионе, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства. Разработка документа ведется для решения задач в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Жители, бизнес и общественные организации могут ознакомиться с проектом документа и оставить свои предложения до 8 декабря на специализированных онлайн-площадках. Документ закладывает основные векторы развития региона. Согласно прогнозу, к 2042 году объем валового регионального продукта (ВРП) вырастет в 1,6 раза по сравнению с уровнем 2025 года. Среднегодовой рост реальной заработной платы составит 3,3%, а номинальная зарплата достигнет 318,3 тысячи рублей в месяц. Также план предусматривает устойчивый прирост в ключевых отраслях: промышленное производство будет увеличиваться в среднем на 3,6% в год, а оборот розничной торговли — до 4%.
«Перед нами стоит важная задача обеспечить устойчивое развитие Ленинградской области в ближайшие десятилетия. Разработанный прогноз позволяет нам оценить перспективы нашего региона и выстроить стратегию действий, направленную на повышение качества жизни ленинградцев. Мы рассчитываем на активное участие жителей, бизнеса и общественности в обсуждении и надеемся услышать мнение каждого», — отметил вице-губернатор Ленинградской области по вопросам экономического развития Егор Мищеряков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.