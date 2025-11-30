Коммунальщики сказали, почему минчане не хотят переходить на поквартирный учет тепла

Агентство напомнило про огромную (почти пятикратную) разницу в тарифах. Так, субсидируемый тариф на теплоснабжение (а это как отопление, так и подогрев воды) для населения с 1 июня по 31 декабря 2025 года — 27,2323 рубля за 1 Гкал. При этом экономически обоснованный — 134,94 рубля за 1 Гкал.