Коммунальщики сказали, почему минчане не хотят переходить на поквартирный учет тепла

Начальник технического отдела Минского городского жилищного хозяйства Наталья Вашкевич сказала агентству «Минск-Новости», почему жители столицы Беларуси неохотно переходят на поквартирный учет тепла.
Это касается и жителей новостроек, где уже установлены индивидуальные приборы учета.
«Основная причина — субсидируемый государством невысокий тариф на тепловую энергию для населения. Сегодня он почти в 5 раз ниже экономически обоснованного тарифа. Как следствие, жители не видят весомой финансовой выгоды от проведения расчетов по индивидуальным приборам учета», — говорит Наталья Вашкевич.
Агентство напомнило про огромную (почти пятикратную) разницу в тарифах. Так, субсидируемый тариф на теплоснабжение (а это как отопление, так и подогрев воды) для населения с 1 июня по 31 декабря 2025 года — 27,2323 рубля за 1 Гкал. При этом экономически обоснованный — 134,94 рубля за 1 Гкал.
