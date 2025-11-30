Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальщики сказали, почему минчане не хотят переходить на поквартирный учет тепла

Коммунальщики сказали, почему минчане не переходят на поквартирный учет тепла.

Источник: Комсомольская правда

Начальник технического отдела Минского городского жилищного хозяйства Наталья Вашкевич сказала агентству «Минск-Новости», почему жители столицы Беларуси неохотно переходят на поквартирный учет тепла.

Это касается и жителей новостроек, где уже установлены индивидуальные приборы учета.

«Основная причина — субсидируемый государством невысокий тариф на тепловую энергию для населения. Сегодня он почти в 5 раз ниже экономически обоснованного тарифа. Как следствие, жители не видят весомой финансовой выгоды от проведения расчетов по индивидуальным приборам учета», — говорит Наталья Вашкевич.

Агентство напомнило про огромную (почти пятикратную) разницу в тарифах. Так, субсидируемый тариф на теплоснабжение (а это как отопление, так и подогрев воды) для населения с 1 июня по 31 декабря 2025 года — 27,2323 рубля за 1 Гкал. При этом экономически обоснованный — 134,94 рубля за 1 Гкал.

Также «Минскводоканал» сказал, кому из белорусов и при каких условиях откажут в замене счетчиков воды, и объяснил, как выявить утечку воды, если не слышен звук льющейся воды.

А Ядвига Поплавская рассказала о необычном талисмане, который носит с собой.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.