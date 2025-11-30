Кубань представила туризм на выставке в Катаре

Краснодарский край представил свои туристические возможности на международной выставке Qatar Travel Mart 2025 в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.
В рамках объединённого российского стенда Discover Russia прошли переговоры с катарскими и ближневосточными партнёрами, направленные на развитие турпотока из стран Персидского залива.
Заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петухова прокомментировала, что туризм — одно из ключевых направлений сотрудничества с арабскими странами. Турпоток из стран Персидского залива в Краснодарский край стабильно растет.
В рамках выставки представители отрасли региона наладили партнерские отношения для дальнейшего продвижения курортов края на ближневосточном рынке.
«Мы обеспечили качественную презентацию туристических возможностей, провели переговоры с представителями компаний и органов власти Катара по взаимному продвижению турпродуктов», — отметила Инна Петухова.
На стенде Discover Russia выступили 10 российских регионов и 14 компаний-партнёров. За дни выставки прошли сотни деловых встреч.
В Краснодарском крае работают три воздушные гавани — в Сочи, Краснодаре и Геленджике. В 2025 году аэропорт Сочи начал принимать рейсы шести новых авиакомпаний из ОАЭ, Кувейта, Египта и Узбекистана, что расширяет доступность региона для туристов Ближнего Востока.
