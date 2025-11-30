Депутат Гаврилов призвал Верховный суд принять новое постановление по делу Долиной

«То, что человек должен получить потерянные деньги, — в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли. Конечно, человек должен получить деньги. Мне кажется, ни один здравомыслящий человек с этим не будет спорить. Но для этого есть суд и система правовых оценок», — добавил директор певицы.