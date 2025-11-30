Футболисты ФК «Ростов» уступили «Локомотиву» в матче 17-го тура РПЛ

На 20-й минуте Илья Вахания оформил ответный гол за ФК «Ростов», но на 41-й минуте счет вновь изменился после пенальти Николая Комличенко (ФК «Локомотив»). Ближе к концу тайма потребовалась помощь VAR. В дополнительное время могли назначить еще пенальти, но этого не случилось.