Футболисты ФК «Ростов» уступили «Локомотиву» в матче 17-го тура РПЛ

30 ноября в Ростове-на-Дону в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сразились ФК «Ростов» и «Локомотив». Итог встречи — 1:3 (1:2) в пользу москвичей.
В первой половине матча забили и гости, и хозяева. На 3-й минуте счет открыл Дмитрий Баринов (ФК «Локомотив»).
На 20-й минуте Илья Вахания оформил ответный гол за ФК «Ростов», но на 41-й минуте счет вновь изменился после пенальти Николая Комличенко (ФК «Локомотив»). Ближе к концу тайма потребовалась помощь VAR. В дополнительное время могли назначить еще пенальти, но этого не случилось.
В начале второго тайма пострадал Жерзино Ньямси (ФК «Локомотив»). Желтую карточку в итоге получил Кирилл Щетинин (ФК «Ростов»). Далее последовали угловые. На 63-й минуте выдали еще одну желтую карточку, на этот раз Тимуру Сулейманову (ФК «Ростов»). Затем последовали замены.
На 77-й минуте мяч в ворота донской команды забил Жерзино Ньямси, и счет составил уже 1:3 Ближе к концу тайма вновь потребовалась проверка VAR. Арбитр назначил пенальти, но вратарь отбил. В добавочное время предупреждение получил Дмитрий Баринов.
