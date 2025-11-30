Ричмонд
Умер Вадим Смирнов, актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Артист скончался на 54-м году жизни.

Ушел из жизни Вадим Смирнов, фактурный актер, снимавшийся в роли различных злодеев в российских сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» (это был его дебют. — Прим.ред.), а также в «Убойной силе», «Агенте национальной безопасности» и «Литейном». Артист скончался на 54-м году жизни. Трагичную новость сообщил портал kino-teatr.ru, не упоминая о причинах смерти.

— Умер 28 ноября 2025 года, — уточняется на киносайте.

Вадима Смирнова помнят и по ролям вместе с братом-близнецом Дмитрием. Из-за крепкого телосложения им часто приходилось играть телохранителей, вышибал или бандитов. Судя по странице супруги актера в Сети, совсем недавно семья отдыхала на курорте. У Вадима остался сын.

Ранее «КП-Петербург» писала о смерти 27-летнего актера дубляжа из Северной столицы Петра Вечеркова, известного по сериалу «Наследники» и фильму «Каратэ-пацан».