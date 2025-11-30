Умер Вадим Смирнов, актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Ушел из жизни Вадим Смирнов, фактурный актер, снимавшийся в роли различных злодеев в российских сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» (это был его дебют. — Прим.ред.), а также в «Убойной силе», «Агенте национальной безопасности» и «Литейном». Артист скончался на 54-м году жизни. Трагичную новость сообщил портал kino-teatr.ru, не упоминая о причинах смерти.