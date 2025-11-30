Петербург возглавил рейтинг победителей грантового конкурса Росмолодежи

Санкт-Петербург занял первое место среди регионов России по количеству победителей второго сезона грантового конкурса Росмолодежи, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями города. Конкурс проходил при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Финансирование в размере 11,59 млн рублей получат 17 проектов от молодых петербуржцев. Среди победителей — исторический квест «Загадки Санкт-Петербурга», карьерный навигатор «Время Первых», международный фестиваль документального кино «ПитерДок» и другие социально значимые инициативы. Реализация проектов начнется в декабре 2025 года и продлится до ноября 2026 года.
Всего в 2025 году грантовую поддержку получили 186 петербуржцев на общую сумму почти 110 млн рублей. Ключевую роль в подготовке успешных заявок играет учреждение «Молодежные пространства “ПРОСТО”, где участники могут получить консультации экспертов и доработать свои проекты.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.