В подмосковном Солнечногорске благоустроили 9 дворов

Работы проводились в нескольких населенных пунктах округа, включая деревни Толстяково, Кривцово, Якиманское, поселки Андреевка и Смирновка, а также в микрорайоне Механический завод в деревне Радумля. Специалисты отремонтировали свыше 4 тысяч квадратных метров тротуаров и заменили более 13 тысяч кв. метров асфальта на внутридворовых проездах. Также организовано более 2800 кв. метров новых парковочных мест.