В подмосковном Солнечногорске благоустроили 9 дворов

Комплексное благоустройство девяти дворов завершили в Солнечногорском городском округе Подмосковья в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Работы проводились в нескольких населенных пунктах округа, включая деревни Толстяково, Кривцово, Якиманское, поселки Андреевка и Смирновка, а также в микрорайоне Механический завод в деревне Радумля. Специалисты отремонтировали свыше 4 тысяч квадратных метров тротуаров и заменили более 13 тысяч кв. метров асфальта на внутридворовых проездах. Также организовано более 2800 кв. метров новых парковочных мест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.