В Петербурге наградили лауреатов конкурса «Инвестор года»

Также были отмечены проекты в области потребительского рынка, промышленности, культуры и спорта. В частности, ООО «Теремок-Кондитерская» за развитие сети ресторанов, ООО «СКА Арена» за реконструкцию спортивного комплекса на проспекте Гагарина и АО «Россети Управление имуществом» за создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей.