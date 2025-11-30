В Петербурге наградили лауреатов конкурса «Инвестор года»

Церемония награждения победителей конкурса «Инвестор года-2025» состоялась в Санкт-Петербурге, сообщили в городском комитете по инвестициям. Премия направлена на стимулирование инвестиционной активности и соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Почетные знаки получили компании, реализовавшие значимые инвестиционные проекты в 2023—2024 годах. Среди победителей — ООО «Монолит» за создание бутик-отеля в особняке Шувалова, ООО «Сотэкс» за строительство школ по концессионным соглашениям и ЗАО «Балтийская жемчужина» за развитие территорий. В сфере транспортной инфраструктуры награду получило ООО «Магистраль северной столицы» за строительство Витебской развязки.
Также были отмечены проекты в области потребительского рынка, промышленности, культуры и спорта. В частности, ООО «Теремок-Кондитерская» за развитие сети ресторанов, ООО «СКА Арена» за реконструкцию спортивного комплекса на проспекте Гагарина и АО «Россети Управление имуществом» за создание интеллектуальной лаборатории цифровых сетей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.