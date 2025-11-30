В Белгородской области обновили дорогу между селами Дегтярное и Малакеево

А всего по итогам 2025 года в регионе проложат и модернизируют 408 км автодорог, отремонтируют 16 мостов, построят более 15 км сетей наружного освещения. Также известны планы по развитию такой инфраструктуры в 2026-м. В частности, в регионе собираются построить и отремонтировать более 315 км дорог и модернизировать 10 мостов.