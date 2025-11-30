В Белгородской области обновили дорогу между селами Дегтярное и Малакеево

Участок дороги между селами Малакеево и Дегтярное протяженностью почти 5,5 км обновили в Белгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Специалисты обновили дорожное покрытие, укрепили обочины, смонтировали знаки и сигнальные столбики. Также они обустроили остановочные комплексы и нанесли горизонтальную разметку.
«Я надеюсь, уверен в этом, что жители района, те, кто проезжает данный участок, уже заметили изменения. Очень хотелось бы, чтобы эти работы прослужили как можно дольше. Уверен, что так и будет», — заявил губернатор Белгородской области.
А всего по итогам 2025 года в регионе проложат и модернизируют 408 км автодорог, отремонтируют 16 мостов, построят более 15 км сетей наружного освещения. Также известны планы по развитию такой инфраструктуры в 2026-м. В частности, в регионе собираются построить и отремонтировать более 315 км дорог и модернизировать 10 мостов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.