За границей дешевле: Покупатели из Молдовы больше денег тратят за покупки за рубежом, чем на родине

Молдаване чаще покупают онлайн за рубежом, чем в стране.
По данным Американской торговой палаты, в 2024 году жители Молдовы оформили 21,7 млн заказов на иностранных платформах, что почти в три раза больше, чем на местных 8,8 млн. Объём трансграничных покупок достиг 10,2 млрд леев, превысив внутренний рынок, оцениваемый в 8,9 млрд леев.
Средний активный покупатель тратил 1 900 леев в месяц за рубежом и 1 660 леев — в Молдове.
