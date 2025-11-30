За границей дешевле: Покупатели из Молдовы больше денег тратят за покупки за рубежом, чем на родине

По данным Американской торговой палаты, в 2024 году жители Молдовы оформили 21,7 млн заказов на иностранных платформах, что почти в три раза больше, чем на местных 8,8 млн. Объём трансграничных покупок достиг 10,2 млрд леев, превысив внутренний рынок, оцениваемый в 8,9 млрд леев.