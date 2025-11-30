Ричмонд
В Башкирии пособие по беременности получили 13 тысяч женщин

В Башкирии выделили более 2,5 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Башкирии пособие по беременности получили 13 тысяч женщин на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

По его словам, с 1 сентября, в повышенном размере поддержку также получили студентки-очницы — за 140 дней около 80 тысяч рублей.

Назаров также отметил, что в республике материальную помощь получают 73 тысячи многодетных семей.

