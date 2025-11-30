Ричмонд
Губернатор показал фотографии пострадавшего от БПЛА жилого дома в Таганроге

Юрий Слюсарь побывал на улице Инструментальной в Таганроге и проверил ход восстановительных работ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем телеграм-канале фотографии дома на улице Инструментальной в Таганроге, где зафиксировали ущерб после воздушной атаки. На снимках заметно, что в здании пострадало остекление.

Глава региона сообщил, что уже с 1 декабря после поведенных замеров начнут устанавливать новые стеклопакеты. Городу и подрядным организациям поручено мобилизовать все ресурсы для ускорения работ.

— Подключились дополнительные бригады из Ростова. Предстоит заменить почти 300 окон, пострадавших в последние дни. Делать это будем в максимально сжатые сроки. Мы обязательно справимся с последствиями и окажем помощь каждому, кто в ней нуждается, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, после атаки БПЛА в ночь на 25 ноября пострадало имущество 690 жителей Таганрога. В зону ЧС внесли 451 квартиру, зафиксировали 325 повреждений окон и балконов.

Кроме того, 28 ноября от осколков дронов пострадали веранда и стекла в окнах двух частных домов, а в ночь на 29 ноября в приморском городе в результате новой атаки ущерб получили здание многоквартирного дома и кровля общежития техникума, сгорел частный дом.

