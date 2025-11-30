В Петербурге прошел турнир среди пауэрлифтеров с инвалидностью

Турнир по пауэрлифтингу среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся в Колпинском районе Санкт-Петербурга по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в администрации района.
Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Ижорец». Они были посвящены памяти мастера спорта Александра Рослякова. В турнире приняли участие атлеты из Санкт-Петербурга и других регионов России. Уточним, что Александр Росляков был выдающимся спортсменом и тренером. Он стоял у истоков развития парапауэрлифтинга в Колпине.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.