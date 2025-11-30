В Петербурге прошел турнир среди пауэрлифтеров с инвалидностью

Соревнования прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Ижорец». Они были посвящены памяти мастера спорта Александра Рослякова. В турнире приняли участие атлеты из Санкт-Петербурга и других регионов России. Уточним, что Александр Росляков был выдающимся спортсменом и тренером. Он стоял у истоков развития парапауэрлифтинга в Колпине.