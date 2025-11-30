Ричмонд
+4°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новом Осколе обновили центральную площадь

Также был благоустроен прилегающий к этой общественной территории сквер на улице Славы.

Центральную площадь и прилегающий к ней сквер на улице Славы благоустроили в Новом Осколе в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

На территории площадью около 2 га специалисты создали зоны для активного и спокойного отдыха, уложили качественную тротуарную плитку, модернизировали фонтан и смонтировали новые системы освещения. Особое внимание уделили доступности среды для маломобильных людей.

«Здесь ярко улавливается традиционный стиль оформления, отражающий местную природу и историю. Теперь новооскольцы смогут наслаждаться красивой природой, чистым воздухом, комфортной городской средой и активно проводить время в самом центре города», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Алексей Ботвиньев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.