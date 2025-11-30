Петербургские школьники победили на первенстве России по конкуру

Первенство России по конкуру состоялось в Таганроге по госпрограмме «Спорт России». Победу на соревнованиях одержала сборная школьников из Санкт-Петербурга, в состав которой вошла представительница Василеостровского района, сообщили в районной администрации.
Команда из Северной столицы, в частности, стала лучшей в возрастной категории 12−14 лет. Представителем Василеостровского района в сборной была Ева Демидова. Она учится в восьмом классе в школе № 700. Вместе со своими товарищами Ева одолела соперников из Краснодара, Крыма, Москвы и Подмосковья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.