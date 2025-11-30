Ричмонд
+4°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти впервые внедрят бережливые технологии в работу турпредприятия

Площадкой для оптимизации производства стал всесезонный курорт «Охта Парк».

Пилотный проект по внедрению бережливых технологий в работу предприятий туристической отрасли стартовал в Ленинградской области впервые при поддержке федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Площадкой для тестирования методик бережливого производства в Ленобласти стал всесезонный курорт «Охта Парк». Эксперты уже проанализировали рабочие процессы на предприятии. В результате было выявлено более 50 потенциальных точек роста. Кроме того, проведенный анализ позволил наладить координацию между службами курорта.

«Для нашей команды — это новый опыт. Курорт — масштабная экосистема с множеством процессов, но методика бережливого производства универсальна и дает прекрасные результаты и в туризме», — отметила председатель регионального комитета по труду Юлия Косарева.

Итоги пилотного проекта подведут в 2026 году. В случае успеха методику планируют распространить на другие туристические объекты в Ленобласти.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.