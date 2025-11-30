В Ленобласти впервые внедрят бережливые технологии в работу турпредприятия

Площадкой для тестирования методик бережливого производства в Ленобласти стал всесезонный курорт «Охта Парк». Эксперты уже проанализировали рабочие процессы на предприятии. В результате было выявлено более 50 потенциальных точек роста. Кроме того, проведенный анализ позволил наладить координацию между службами курорта.