В администрации Уфы сообщили о самых востребованных вакансиях

По данным мэрии Уфы, больше всего сотрудников требуется на такие предприятия, как УАП «Гидравлика» — 139 вакансий, ООО «Галактика» — 102 и МУП «УФАГЭТ» — 75.
Мастеру СМР по слаботочным системам предлагают зарплату до 140 тысяч рублей, слесарю — от 100 до 250 тысяч рублей, бурильщику — до 100 тысяч рублей, водителю грузовика — до 120 тысяч рублей.
Телефон «горячей линии» центра занятости населения Уфы +7 (347)251−51−55.
