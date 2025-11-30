Ричмонд
Конькобежцы из Петербурга завоевали 4 медали на этапе Кубка России

Всего в соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов.

Воспитанники колпинской школы конькобежного спорта в Санкт-Петербурге завоевали 4 медали на первом этапе Кубка России. Достижения спортсменов соответствуют задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Колпинского района города.

Соревнования прошли в подмосковной Коломне. В них приняли участие более 130 спортсменов из 20 регионов России и Республики Беларусь. Этот турнир стал первым стартом официального спортивного сезона.

Золотую награду в командном спринте на 3 круга завоевали Виктория Сичинава, Евгения Рычкова и Марина Колесникова. Бронзовыми призерами в командных гонках стали Виктория Сичинава и Евгения Рычкова на дистанции 6 кругов, а также Тимофей Соболев в гонке на 8 кругов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.