На Чукотке увеличат финансирование санитарной авиации

Санитарная авиация в Чукотском автономном округе в 2026 году получит на 10% больше финансирования, чем в 2025-м. Развитие службы оказания экстренной медицинской помощи отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Специалисты санавиации оказывают экстренную медицинскую помощь на тех территориях, куда трудно доехать на наземном транспорте и которые находятся в условиях большой удаленности от медицинских учреждений. Также санитарная авиация осуществляет перевозку больных в критическом состоянии в лечебные учреждения, эвакуирует пострадавших из зон катастроф и бедствий.
В 2025 году на функционирование санавиации в Чукотском автономном округе было выделено 958,4 млн рублей. В следующем году служба получит средства из федерального бюджета в размере более 1 млрд рублей, что на 10% больше в сравнении с текущим годом. Благодаря этому увеличится количество вылетов и сократится время ожидания медицинской помощи.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.