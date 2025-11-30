На Чукотке увеличат финансирование санитарной авиации

В 2025 году на функционирование санавиации в Чукотском автономном округе было выделено 958,4 млн рублей. В следующем году служба получит средства из федерального бюджета в размере более 1 млрд рублей, что на 10% больше в сравнении с текущим годом. Благодаря этому увеличится количество вылетов и сократится время ожидания медицинской помощи.