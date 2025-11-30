Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Выборге Ленинградской области открыли новую Петровскую набережную

Она образовала единый пешеходный маршрут со Смоляным мысом.

Новое общественное пространство — Петровскую набережную — открыли в городе Выборге Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Проект реализовали в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни» как продолжение благоустройства береговой линии.

Набережная образовала единый пешеходный маршрут со Смоляным мысом, откуда открываются живописные виды на Выборгский замок и Старый город. На территории нового пространства расположены объекты культурного наследия — Пороховой погреб и часть 4-го бастиона с сортией, которые находятся в ведении Выборгского объединенного музея-заповедника и «Парка Монрепо».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.