Свыше 340 детей-сирот в Калининградской области получили жилье в 2025 году

Более 340 детей-сирот в Калининградской области получили поддержку в приобретении недвижимости с начала 2025 года. Подобные меры поддержки предоставляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Обеспечение жителей региона из числа детей-сирот недвижимостью — одна из приоритетных задач правительства. Ежегодно мы увеличиваем финансирование на эти цели, все больше граждан получают квартиры или приобретают их по сертификату. С начала года жильем обеспечены более 340 человек, свыше 40% из них воспользовались сертификатом», — отметила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
По данным регионального министерства социальной политики, для детей-сирот была представлена 201 благоустроенная квартира. Также еще 140 граждан из этой категории приобрели недвижимость с использованием федерального жилищного сертификата и региональной выплаты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.