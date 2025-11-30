Свыше 340 детей-сирот в Калининградской области получили жилье в 2025 году

«Обеспечение жителей региона из числа детей-сирот недвижимостью — одна из приоритетных задач правительства. Ежегодно мы увеличиваем финансирование на эти цели, все больше граждан получают квартиры или приобретают их по сертификату. С начала года жильем обеспечены более 340 человек, свыше 40% из них воспользовались сертификатом», — отметила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.