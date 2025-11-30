Боксеры из Петербурга завоевали 6 медалей на турнире «Невские звезды»

Юные боксеры из Пушкинского района Санкт-Петербурга успешно выступили на открытом турнире «Невские звезды», завоевав 6 наград разного достоинства. Соревнования прошли при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
В турнире приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов страны. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района показали яркие результаты в возрастной категории 2013−2014 годов рождения.
Золотую медаль завоевал Демид Барчук, продемонстрировавший уверенную технику во всех поединках. Серебро турнира получили Ян Шейко, Макар Морозов и Даниил Матвеев. Бронзовыми призерами стали Иван Панков и Константин Критиков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.