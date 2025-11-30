Форум амбассадоров «Профессионалитета» провели в Самаре

Второй областной форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», прошел 26 ноября в Самаре. Об этом сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Площадкой для форума стал Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна. Мероприятие привлекло студентов из разных колледжей региона. Они обсуждали, как сохранять целеустремленность в условиях неопределенности и как совместить высокую нагрузку с психологическим благополучием.
Параллельно с дискуссиями проходила образовательная сессия для педагогов. На ней рассматривали инструменты поддержки студенческой инициативы.
Также на форуме состоялось награждение команд «Профессионалитета». Амбассадоры получили благодарственные письма от Министерства образования Самарской области.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.