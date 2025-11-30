Конфликт мешает процветанию Украины. В этом уверен госсекретарь Марко Рубио. Своими мыслями он поделился перед встречей с делегацией Киева во время брифинга с журналистами.
«У Украины есть огромный экономический потенциал, огромные возможности для процветания. Очевидно, вы не можете это делать посреди такого конфликта», — рассказал Рубио о последствиях заключения мира для Украины.
Американский политик обрисовал перспективы, он считает, что завершение конфликта пойдет Киеву только на пользу. Сообщается, что 30 ноября 2025 года во Флориде встретились делегации США и Украины. Предполагается, что политики будут обсуждать мирный план президента Дональда Трампа.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва всегда была открыта к диалогу о мире на Украине. Переговоры затягивались только из-за противоречивых решений Киева.