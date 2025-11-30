Испанская 101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

Сначала два инструктора помогали ей заниматься, но со временем она осваивала упражнения самостоятельно. Например, Ласа поднимает блины от штанги и занимается на тренажерах. По ее словам, ключами к ее долголетию являются регулярная активность и силовые тренировки, которым она посвящает по два часа ежедневно. Кроме того, среди причин долгой жизни она отметила здоровое питание — женщина проживает в сельской местности и употребляет большое количество овощей и оливкового масла.