Испанская 101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

101-летняя бодибилдерша из Испании рассказала о своем увлечении спортом и поделилась мнением о том, что помогло ей дожить до солидного возраста. Об этом сообщает портал What’s the Jam.
Иньякси Ласа из муниципалитета Беасайн в провинции Гипускоа начала заниматься тяжелой атлетикой в 94 года после того, как ее сиделка получила травму и передала ей свой абонемент в спортзал. Испанка призналась, что и раньше была очень активной.
— Я занималась на велотренажере и много ходила пешком, но потом меня убедили пойти в спортзал, и, если честно, это было лучшее решение в моей жизни, — рассказала пенсионерка.
Сначала два инструктора помогали ей заниматься, но со временем она осваивала упражнения самостоятельно. Например, Ласа поднимает блины от штанги и занимается на тренажерах. По ее словам, ключами к ее долголетию являются регулярная активность и силовые тренировки, которым она посвящает по два часа ежедневно. Кроме того, среди причин долгой жизни она отметила здоровое питание — женщина проживает в сельской местности и употребляет большое количество овощей и оливкового масла.
В занятиях спортом Ласе помогает ее 63-летний сын, который также сделал для нее аккаунт в соцсети, благодаря чему она быстро обрела популярность. Сейчас ее аудитория превышает 100 тысяч подписчиков, которым она рассказывает о своей жизни и тренировках. В ответ на просьбу дать совет молодежи, женщина подчеркнула важность наличия цели, пусть даже небольшой, чтобы находить мотивацию вставать утром и начать что-то делать, говорится в публикации.
Самый возрастной в мире мужчина — бразилец Жоао Мариньо Нето — в прошлом месяце отметил 113-й день рождения. Он получил этот почетный статус в ноябре прошлого года после смерти британца Джона Тиннисвуда, который ушел в возрасте 112 лет.
Иногда долгожители рассказывают о довольно необычных секретах своего долголетия. Например, житель Великобритании Фрэнк Честер, который отметил 108-й день рождения, рассказал о том, что сумел дожить до своих лет благодаря тому, что всю жизнь надевал брюки сидя, а не стоя.