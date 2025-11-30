Более 200 медиков работают в Калининградской области по кадровой программе

Свыше 200 медицинских сотрудников трудоустроились в учреждения Калининградской области с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Такого результата удалось достичь в ходе реализации региональной кадровой программы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Работу в учреждениях региона начали 134 врача и 82 сотрудника среднего звена. Ярким примером стало пополнение штата Славской центральной районной больницы, куда с августа прибыли семь новых специалистов: четыре врача и три фельдшера. Среди них — педиатр Татьяна Кротко, которая после окончания петербургского медицинского вуза по целевому обучению вернулась работать в родной Славск. Для привлечения кадров в регионе действует комплекс мер поддержки, включая единовременные выплаты до 1,8 млн рублей для врачей, компенсацию аренды жилья и участие в федеральных программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.