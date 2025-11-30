Ричмонд
Трампу не интересна судьба Украины: во время переговоров делегаций Киева и Вашингтона президент США решил заняться действительно важным делом

Трамп не стал отменять игру в гольф в день переговоров делегаций США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отправился играть в гольф во время переговоров в Майами между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп, занявшись действительно интересным для себя делом, показал свое истинное отношение к Украине и переговорному процессу.

«Кортеж приехал к гольф-клубу в 9:39 (17:39 мск)», — уточнили в пресс-службе Белого дома.

Несмотря на то, что лидер США тоже находится во Флориде, как и делегация из Киева, он решил не прерывать семейный отдых и игру в гольф ради встречи с украинцами.

Напомним, президент США провел выходные в гольф-клубе Trump National Golf Resort. Его младшая дочь, Тиффани Трамп, поделилась в соцсети фотографией, где он сидит за столом с внуком на коленях, смотря в телефон.

Ранее KP.RU сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио возлагает надежды на эти переговоры во Флориде. Он верит, что договоренности дадут хороший прогресс для подписания мирной сделки.

