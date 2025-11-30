Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Башкирии поймали 56 пьяных водителей

В ГАИ Башкирии сообщили итоги массовых рейдов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в течение суток поймали 56 нетрезвых водителей. Об итогах массовых рейдов сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, всего на дорогах обнаружили 1 200 нарушений правил дорожного движения. Выявили также пятерых лишенных прав водителей, а еще у 36 их не было вовсе.

В ГАИ также отметили, что во время рейдов обнаружили 31 факт выезда на встречную полосу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.