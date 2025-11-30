За сутки в Башкирии поймали 56 пьяных водителей

В Башкирии в течение суток поймали 56 нетрезвых водителей. Об итогах массовых рейдов сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, всего на дорогах обнаружили 1 200 нарушений правил дорожного движения. Выявили также пятерых лишенных прав водителей, а еще у 36 их не было вовсе.
В ГАИ также отметили, что во время рейдов обнаружили 31 факт выезда на встречную полосу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.