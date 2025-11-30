Ричмонд
Самый большой в мире торт «Шапка Гугуцэ» испекли в Кишиневе: Длина — 6 метров, вес — больше полутонны, — кому достался десерт

Угощение бесплатно раздали посетителям [видео]

Источник: Комсомольская правда

В столичном торговом центре Port Mall представили гигантский торт «Шапка Гугуцэ». Десерт длиной 6 метров приготовили из 280 кг блинов, 150 кг вишни, 90 кг крема, 8 кг шоколада и 40 кг пудры.

Страшно подумать, сколько дефицитных яиц потратили.

Угощение бесплатно раздали посетителям. Но, похоже, рекорд состоялся не только по массе торта «Шапка Гугуцэ», но и по любителям дармовой еды. Халявщиков съехалось немало — несколько тысяч точно. В соцсетях пишут о 10 тысячах человек.

В давке торта хватило не всем, но хотя бы собравшиеся согрелись.