В Курганской области из-за аномального тепла расцвели анютины глазки. Фото

Теплая осень сбила с толку природу в Курганской области.
В Кетовском округе Курганской области из-за необычно теплой погоды расцвели анютины глазки. Местная жительница сфотографировала цветы в своем саду, расположенном у озера Болдинцево. Об этом сообщает telegram-канал «Короче, Курган».
В комментариях к публикации другие жители региона также поделились наблюдениями о природной аномалии. Некоторые пользователи рассказали о начавшемся цветении сирени и даже о проросшем в огороде сельдерее, что нехарактерно для этого времени года.
Ранее URA.RU сообщало, что будущий декабрь в Кургане может оказаться значительно теплее нормы: прогнозы показывают крупную зону повышенных температур над севером Казахстана и Курганской областью. Если прогноз сбудется, месяц станет «очень теплым» — отклонение средней температуры может превысить четыре градуса. Такие случаи за последние 30 лет происходили лишь шесть раз.