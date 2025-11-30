Почему звезды молчат об СВО и за что их стоит оторвать от «государственной кормушки», указал Запашный

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА народный артист России гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал о позиции звезд эстрады по поводу специальной военной операции.
Эдгард Запашный глубоко убежден, что каждый гражданин страны, особенно медийный, должен иметь свое мнение и позицию по поводу СВО и открыто выражать ее. Ведь немало звезд эстрады в интервью отказывались комментировать ситуацию под разными предлогами. «Действительно, в самом начале конфликта можно было сказать, что надо время разобраться, что нет понимания истинных причин, и, в принципе, человек никогда не интересовался политикой. Однако сейчас, по прошествии трех лет, мы имеем право требовать принять сторону. Всех молчунов, ждунов, думающих — вон из страны. И это моя позиция. Не хочешь давать интервью по поводу СВО — иди к чертовой матери, за границу всех в одну кучу и живите там, как хотите. Страна воюет — и это данность», — подчеркнул он, напомнив слова Сергея Бодрова о том, что не время сейчас осуждать тех, кто с оружием в руках рискует жизнью. «Потом будем разбирать возможные ошибки и все остальное, сейчас надо помогать. Сейчас же все — для фронта, все — для победы», — дополнил спикер.
«Больше уважения вызывают критикующие, нежели молчащие». Запашный о полярности шоу-бизнеса в теме СВО.
По мнению народного артиста России, который в словах и действиях выражает свою однозначную позицию в сложившейся ситуации, в стране в полной мере не занимаются ждунами, долго думающими и хранящими молчание. «И я не буду бояться критиковать. Правда заключается в том, что 8 из 10 артистов, снимающихся в российской рекламе, просто отмолчались. А их за это еще и поблагодарили: им дали контракты. Они хорошо зарабатывают и прекрасно себя чувствуют. Их завалили грантами: поддержка кино, съемка мультфильмов, какие-то спектакли — на все им дали деньги», — указал на реалии он.
Как человек с активной гражданской позицией, спикер считает правильным принять действенные меры в отношении молчащих звезд эстрады и кино. «Молчит, ничего не говорит или не извинился за бывшие черные квадратики, хоть и удалил их, но не извинился — оторвать от государственной кормушки, ни копейки не давать. Но этого не происходит. И, к сожалению, на всем этом воспитывается следующий слой артистов», — обозначил проблемный момент Эдгард Запашный. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.