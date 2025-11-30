Почему звезды молчат об СВО и за что их стоит оторвать от «государственной кормушки», указал Запашный

Эдгард Запашный глубоко убежден, что каждый гражданин страны, особенно медийный, должен иметь свое мнение и позицию по поводу СВО и открыто выражать ее. Ведь немало звезд эстрады в интервью отказывались комментировать ситуацию под разными предлогами. «Действительно, в самом начале конфликта можно было сказать, что надо время разобраться, что нет понимания истинных причин, и, в принципе, человек никогда не интересовался политикой. Однако сейчас, по прошествии трех лет, мы имеем право требовать принять сторону. Всех молчунов, ждунов, думающих — вон из страны. И это моя позиция. Не хочешь давать интервью по поводу СВО — иди к чертовой матери, за границу всех в одну кучу и живите там, как хотите. Страна воюет — и это данность», — подчеркнул он, напомнив слова Сергея Бодрова о том, что не время сейчас осуждать тех, кто с оружием в руках рискует жизнью. «Потом будем разбирать возможные ошибки и все остальное, сейчас надо помогать. Сейчас же все — для фронта, все — для победы», — дополнил спикер.