В архив Петербурга переданы уникальные документы по пищевым технологиям

Сотрудники государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга по нацпроекту «Семья» пополнили фонд своего учреждения редкими материалами Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок. Об этом сообщили в архивном комитете города.
Архивный фонд включает документы за 1961−1983 годы, отражающие исследовательскую деятельность Всесоюзного научно-исследовательского института пищевых ароматизаторов, кислот и красителей в области разработки технологий производства пищевых добавок, ароматизаторов, кислот и красителей. Материалы представляют значительную ценность для изучения истории отечественной пищевой промышленности.
Институт пищевых добавок, основанный в 1961 году, продолжает научные исследования в структуре Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. Переданные документы будут доступны для изучения историкам науки и специалистам пищевой отрасли.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.