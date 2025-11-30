101-летняя жительница Испании раскрыла секреты своего долголетия: Ее тренировкам и диете позавидуют молодые

101-летняя жительница Испании, увлекающаяся бодибилдингом, рассказала о секретах своего долголетия. Об этом написал журнал What’s the Jam.
Издание отметило, что Иньякси Ласа стала заниматься тяжелой атлетикой, когда ей исполнилось 94 года. Это случилось, когда ее сиделка получила травму и отдала ей свой абонемент в спортзал. Бабушка призналась, что и раньше была очень активной.
«Я занималась на велотренажере и много ходила пешком, но потом меня убедили пойти в спортзал, и, если честно, это было лучшее решение в моей жизни», — подчеркнула долгожительница.
В публикации уточнили, что сперва пожилой женщине помогали два инструктора, но потом она научилась выполнять все упражнения сама. Так, престарелая бодибилдерша поднимает блины от штанги и занимается на тренажерах. Ласа считает постоянную активность и силовые упражнения, которыми она занимается по два часа в день, главными секретами своего долголетия.
При этом Ласа среди других причин своей долгой жизни также назвала здоровое питание. Она живет в сельской местности и употребляет в пищу много овощей и оливкового масла.
Как писал сайт KP.RU, член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалёв рассказал об основных факторах здорового долголетия. По его словам, наследственность имеет большое значение. У детей долгожителей вероятность прожить долгую жизнь составляет уже не 10−15%, а все 40%. Зачастую долгожители не ведут какой-то особый образ жизни. Однако они имеют запас стрессоустойчивости, который позволяет им жить долго и, самое главное, оставаться здоровыми лет на 20 дольше, чем среднестатистический человек, отметил ученый.