101-летняя жительница Испании раскрыла секреты своего долголетия: Ее тренировкам и диете позавидуют молодые

Как писал сайт KP.RU, член-корреспондент РАН, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Москалёв рассказал об основных факторах здорового долголетия. По его словам, наследственность имеет большое значение. У детей долгожителей вероятность прожить долгую жизнь составляет уже не 10−15%, а все 40%. Зачастую долгожители не ведут какой-то особый образ жизни. Однако они имеют запас стрессоустойчивости, который позволяет им жить долго и, самое главное, оставаться здоровыми лет на 20 дольше, чем среднестатистический человек, отметил ученый.