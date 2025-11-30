В Калининграде открыли мурал в честь героев Великой Отечественной войны

Мурал, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в центре Калининграда, сообщили в пресс-службе областного правительства. Арт-объект создали в соответствии с патриотическими задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Портреты генерал-лейтенанта Федора Озерова и его сына, младшего лейтенанта Владимира Озерова, размещены на фасаде общежития Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта на улице Азовской. Место для мурала выбрано не случайно. Рядом с этим общежитием расположен Военный учебный центр БФУ, где проходят подготовку около 200 будущих сержантов и рядовых запаса.
«Мы обязаны отдавать героям долг памяти и учиться у них главному — любви к Родине и служению ей. Я уверен, подвиги героев Великой Отечественной войны вдохновляют и поддерживают наших бойцов в СВО, которые сейчас, как и 80 лет назад, защищают границы страны от врага. Открытие мурала — небольшой, но важный шаг в сохранении исторической правды. Мы как жители Калининградской области — региона, рожденного Победой, — должны ее беречь», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Семья Озеровых имеет непосредственное отношение к истории региона. Генерал-лейтенант Федор Петрович, в честь которого названа одна из центральных улиц Калининграда, сражался на Курской дуге, в Белоруссии, Польше. Во главе 50-й армии он участвовал в штурме Кенигсберга, став первым начальником советского гарнизона города. Его сын Владимир был командиром тяжелого бомбардировщика. Он героически отдал жизнь за Родину в боях на Курской дуге.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.