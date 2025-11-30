В Калининграде открыли мурал в честь героев Великой Отечественной войны

«Мы обязаны отдавать героям долг памяти и учиться у них главному — любви к Родине и служению ей. Я уверен, подвиги героев Великой Отечественной войны вдохновляют и поддерживают наших бойцов в СВО, которые сейчас, как и 80 лет назад, защищают границы страны от врага. Открытие мурала — небольшой, но важный шаг в сохранении исторической правды. Мы как жители Калининградской области — региона, рожденного Победой, — должны ее беречь», — отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.