Ноэм: стрелявший у Белого дома мог стать радикалом уже в США

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, устроивший 26 ноября стрельбу по бойцам Национальной гвардии в центре Вашингтона, возможно, стад радикалом уже после прибытия в США в 2021 году. Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм в интервью телеканалу ABC News.
По её словам, Лаканвал прибыл в столицу страны из штата Вашингтон, расположенного на Тихоокеанском побережье, преодолев около 4 тыс. километров на автомобиле.
«Мы полагаем, что, находясь здесь, он мог радикализироваться в своей общине, в своём штате», -отметила Ноэм.
В настоящее время власти продолжают допрашивать его родственников и знакомых.
Нападение произошло 26 ноября у сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута, в 300 метрах от Белого дома. В результате стрельбы Лаканвал и двое нацгвардейцев получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.
Накануне также стало известно о стрельбе в ТЦ в Калифорнии.