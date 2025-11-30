Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ноэм: стрелявший у Белого дома мог стать радикалом уже в США

Гражданин Афганистана Лаканвал прибыл в Соединённые Штаты в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, устроивший 26 ноября стрельбу по бойцам Национальной гвардии в центре Вашингтона, возможно, стад радикалом уже после прибытия в США в 2021 году. Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм в интервью телеканалу ABC News.

По её словам, Лаканвал прибыл в столицу страны из штата Вашингтон, расположенного на Тихоокеанском побережье, преодолев около 4 тыс. километров на автомобиле.

«Мы полагаем, что, находясь здесь, он мог радикализироваться в своей общине, в своём штате», -отметила Ноэм.

В настоящее время власти продолжают допрашивать его родственников и знакомых.

Нападение произошло 26 ноября у сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута, в 300 метрах от Белого дома. В результате стрельбы Лаканвал и двое нацгвардейцев получили ранения и были госпитализированы. Позже одна из военнослужащих скончалась от полученных травм.

Накануне также стало известно о стрельбе в ТЦ в Калифорнии.