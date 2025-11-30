Ноэм: стрелявший у Белого дома мог стать радикалом уже в США

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, устроивший 26 ноября стрельбу по бойцам Национальной гвардии в центре Вашингтона, возможно, стад радикалом уже после прибытия в США в 2021 году. Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристи Ноэм в интервью телеканалу ABC News.