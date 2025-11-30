Петербуржцы победили в конкурсе наставников «Быть, а не казаться!»

Победителями Всероссийского конкурса наставников в сфере патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», организованного по поручению Президента по нацпроекту «Молодежь и дети», стали 10 петербуржцев. Об этом сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Конкурс был приурочен к 80-летию Великой Победы. Его организаторами являются Росмолодежь, Движение первых и Центр «ВОИН». На конкурс, стартовавший в феврале, поступило свыше 70 тысяч заявок. Финалисты, прошедшие отборочные этапы, в октябре защитили свои проекты перед экспертным жюри.
Петербуржцы одержали победу в четырех номинациях. Например, опытными наставниками признаны Маргарита Хачатрян и Даниил Мочалов. А в номинации «Наставник-лидер» равных не оказалось Григорию Медовнику, Олегу Ильину и Тарасу Одишария. В категории «Начинающий наставник» победу одержали Марья Машковская и Александр Утышев. А Мария Габец, Наталья Куц и Елена Кетенчиева стали лучшими в номинации «Наставник на службе».
Все победители включены в кадровый резерв Роспатриотцентра. Они получат возможность масштабировать свои практики на всю страну, а также участвовать в реализации значимых федеральных проектов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.