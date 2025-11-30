Deniz Haber: Турецкий танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что россияне находились на борту двух танкеров, которые были атакованы киевским режимом в Черном море. По словам российских дипломатов, танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам.