Нефтяной танкер M/T Mersin, который принадлежит турецкой компании Beşiktaş Denizcilik и ходит под флагом Панамы, подал сигнал бедствия у берегов Сенегала. Об этом заявило турецкое агентство Deniz Haber.
По данным издания, судно, перевозившее нефть, стало целью атаки беспилотника.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что россияне находились на борту двух танкеров, которые были атакованы киевским режимом в Черном море. По словам российских дипломатов, танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам.
Военкор KP.RU Александр Коц прокомментировал информацию украинских СМИ, что СБУ взяла на себя ответственность за атаку на два танкера в Черном море у берегов Турции. Киевский режим, сталкиваясь с проблемами на передовой, внутри страны и на международной арене, привычно пытается перебить невыгодную для себя картинку медийной «победой».