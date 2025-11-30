В Пермском крае определили лучших специалистов индустрии туризма

Итоги конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» подвели в Перми, сообщили в краевом министерстве по туризму и молодежной политике. Проведение таких мероприятий способствует повышению престижа профессий в сфере гостеприимства, что отвечает задачам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
На финале конкурса собрались 29 человек. Среди них были представители Перми, Чайковского и Губахи. В течение дня они демонстрировали свои знания и умения в теоретическом туре и практических заданиях.
Лучших определили в восьми номинациях: «Администратор гостиницы», «Гид-экскурсовод», «Гид-инструктор», «Музейный гид», «Специалист туристского информационного центра (ТИЦ)», «Хостес», «Бармен», «Официант». Некоторые участники уже не в первый раз подтвердили высокий уровень своих знаний и навыков. Например, Никита Пфлюг второй год подряд достигает достойных результатов в номинации «Официант». Отличился и Кирилл Поварницин. В этом году он попробовал свои силы в номинации «Администратор гостиницы». А директор краеведческого музея в Губахе Евгения Шабурова в 2024-м была отмечена в категории «Лучший музейный гид». В 2025 году она заняла первое место в номинации «Специалист туристского информационного центра (ТИЦ)».
На заведениях, где работают победители, появятся специальные наклейки. Они будут информировать туристов о высоком качестве оказываемых там услуг.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.