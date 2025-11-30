В Пермском крае определили лучших специалистов индустрии туризма

Лучших определили в восьми номинациях: «Администратор гостиницы», «Гид-экскурсовод», «Гид-инструктор», «Музейный гид», «Специалист туристского информационного центра (ТИЦ)», «Хостес», «Бармен», «Официант». Некоторые участники уже не в первый раз подтвердили высокий уровень своих знаний и навыков. Например, Никита Пфлюг второй год подряд достигает достойных результатов в номинации «Официант». Отличился и Кирилл Поварницин. В этом году он попробовал свои силы в номинации «Администратор гостиницы». А директор краеведческого музея в Губахе Евгения Шабурова в 2024-м была отмечена в категории «Лучший музейный гид». В 2025 году она заняла первое место в номинации «Специалист туристского информационного центра (ТИЦ)».