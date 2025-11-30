Пушилин: Российские войска совершили прорыв, который позволит выйти на Славянск

Российские войска совершили прорыв в Донецкой Народной Республики (ДНР) к селу Диброва под Красным Лиманом. Дальнейшее продвижение позволит выйти на Славянск. Об этом в воскресенье, 30 ноября, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
— Краснолиманское направлении: здесь мы фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском, — сказал Пушилин в видеообращении в своем Telegram-канале.
25 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в Донецкой Народной Республике. Также солдаты российской армии сумели прорвать оборону украинских военных и заняли позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска — важного города Донецкой Народной Республики.
До этого воздушно-космические силы России нанесли удар с помощью бомб ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское в Донбассе.