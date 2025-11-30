Житель Новосибирской области спас стадо косуль из «ледяного плена»

Ранее в Санкт-Петербурге спасли и вернули хозяйке чёрно-белого кота, который почти неделю просидел в гранитной стене канала Грибоедова. Долгое время зверь не решался подпустить к себе людей и прятался, пока чувство голода не заставило его выйти.