Житель Новосибирской области спас стадо косуль из «ледяного плена»

Зайцев показал в своём YouTube-канале «Сиб Каст», как они переносили обессилевших косуль на санях по одному. В итоге удалось спасти жизнь более чем десяток косуль. Видео спасения животных вызвало широкий отклик у зрителей, восхищённых человечностью мужчин.
Ранее в Санкт-Петербурге спасли и вернули хозяйке чёрно-белого кота, который почти неделю просидел в гранитной стене канала Грибоедова. Долгое время зверь не решался подпустить к себе людей и прятался, пока чувство голода не заставило его выйти.
