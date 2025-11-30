Ричмонд
Житель Новосибирской области спас стадо косуль из «ледяного плена»

Житель Новосибирской области Илья Зайцев и его товарищ спасли стадо косуль, оказавшихся в ледяном плену на замёрзшем озере. Мужчины обнаружили животных, которые не могли самостоятельно выбраться на берег, и организовали спасательную операцию.

Источник: Life.ru

Зайцев показал в своём YouTube-канале «Сиб Каст», как они переносили обессилевших косуль на санях по одному. В итоге удалось спасти жизнь более чем десяток косуль. Видео спасения животных вызвало широкий отклик у зрителей, восхищённых человечностью мужчин.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли и вернули хозяйке чёрно-белого кота, который почти неделю просидел в гранитной стене канала Грибоедова. Долгое время зверь не решался подпустить к себе людей и прятался, пока чувство голода не заставило его выйти.

