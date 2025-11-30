Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Челябинск» проиграл воронежскому «Факелу» в лиге PARI

Футбольный клуб «Челябинск» сыграл с «Факелом» на одноименном стадионе в Воронеже рамках 21-го тура Первой лиги. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, передает корреспондент URA.RU.

«Челябинск» отбил несколько опасных атак противника (архивное фото).

Футбольный клуб «Челябинск» сыграл с «Факелом» на одноименном стадионе в Воронеже рамках 21-го тура Первой лиги. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, передает корреспондент URA.RU.

«На 36-й минуте “Факел” открыл счет. Автором гола стал Белайди Пуси — лучший бомбардир Первой лиги, который удачно замкнул прострел с фланга. На четвертой минуте дополнительного времени Мераби Уридия увеличил преимущество хозяев поля, забив второй гол», — сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.

В перерыве тренер «Челябинска» произвел три замены. За Раиля Абдуллина играл Алан Агаев, Данила Емельянова — Александр Носов, а Денис Пушкарев вышел на поле вместо Вильфрида Квасси Эзы.

В турнирной таблице Лиги PARI лидирующее положение сохраняет команда «Факел», которая после 21 проведенного матча имеет в своем активе 48 очков. «Челябинск» с 32 очками располагается на пятой строчке.