ФК «Челябинск» проиграл воронежскому «Факелу» в лиге PARI

«На 36-й минуте “Факел” открыл счет. Автором гола стал Белайди Пуси — лучший бомбардир Первой лиги, который удачно замкнул прострел с фланга. На четвертой минуте дополнительного времени Мераби Уридия увеличил преимущество хозяев поля, забив второй гол», — сообщает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.