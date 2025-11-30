Минобороны РФ опубликовало музыкальный подарок из зоны СВО в честь Дня матери

Видео © Telegram / Минобороны России.
В тексте песни, начинающейся со слов «Мамы наши милые, мамочки, мамули», военный выражает благодарность всем матерям от имени детей. Трогательное исполнение сопровождается гитарным аккомпанементом.
30 ноября в России отмечают День матери. Согласно недавнему исследованию, три четверти россиян тепло относятся к этому празднику, причём наибольшую поддержку он находит среди молодёжи и женщин. 79% женщин и 71% мужчин выразили положительное отношение к этой дате, что демонстрирует её высокую социальную значимость в российском обществе.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.