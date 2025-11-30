19 школьников Прикамья взяли награды Национальной технологической олимпиады

Победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior) стали 19 учащихся из Пермского края. Проведение олимпиады соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Всего в седьмом сезоне соревнований приняли участие почти 24 тысячи школьников 5−7 классов из 86 регионов России и стран СНГ. По итогам финальных испытаний, прошедших в 63 регионах страны, звания победителей и призеров удостоены 1288 юных инженеров. Среди них — команды из Перми, Осы и Усть-Качки, показавшие выдающиеся результаты в различных технологических сферах. Учащиеся из школы № 146, Инженерной школы имени Цирульникова, лицея № 5 и других образовательных учреждений края продемонстрировали высокий уровень подготовки в таких направлениях, как киберфизические системы, космос, компьютерные игры, искусственный интеллект и среда обитания.
Победители и призеры олимпиады получат дипломы для портфолио достижений, преимущества при участии в следующем сезоне и возможность стать частью технологических проектов Кружкового движения НТИ. Лучшие команды будут приглашены на Слет юниоров НТО в Московской области в декабре 2025 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.