19 школьников Прикамья взяли награды Национальной технологической олимпиады

Всего в седьмом сезоне соревнований приняли участие почти 24 тысячи школьников 5−7 классов из 86 регионов России и стран СНГ. По итогам финальных испытаний, прошедших в 63 регионах страны, звания победителей и призеров удостоены 1288 юных инженеров. Среди них — команды из Перми, Осы и Усть-Качки, показавшие выдающиеся результаты в различных технологических сферах. Учащиеся из школы № 146, Инженерной школы имени Цирульникова, лицея № 5 и других образовательных учреждений края продемонстрировали высокий уровень подготовки в таких направлениях, как киберфизические системы, космос, компьютерные игры, искусственный интеллект и среда обитания.